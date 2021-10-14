В Крыму планируют ввести систему QR-кодов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Крыма начали работу по введению системы QR-кодов из-за роста заболеваемости в регионе, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"Задачу такую поставил глава республики [Сергей Аксенов]. Эту работу мы начинаем, [находимся] в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму", - сказал Гоцанюк.

При этом он отметил, что ждать введения локдауна на полуострове не нужно. "Постараемся этого не допустить", - отметил он.

В последние дни в Крыму отмечается резкий рост заболеваемости. 552 случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки, это максимум за время пандемии. Накануне в регионе также регистрировали максимальный суточный прирост заражений - 544 случая. По состоянию на 14 октября на территории региона зарегистрировано 85 913 лабораторно подтвержденных случаев.