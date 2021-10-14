Коммунальные службы Подмосковья усилили работу в связи с прогнозом об ухудшении погоды

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области поручило организовать особый контроль за состоянием инженерной инфраструктуры в городских округах в связи с прогнозированием ухудшением погодных условий. Подмосковная аварийно-восстановительная служба привела в повышенную готовность силы и средства, сообщила в четверг пресс-служба министерства ЖКХ региона.

"В связи с прогнозированием ухудшением погодных условий (циклон "Балканец"), а также сильными заморозками и метелью на территории Московской области, Министерством направлены поручения в адрес администраций городских округов Московской области об организации особого контроля за состоянием и функционированием инженерной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению в городских округах", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что подмосковная аварийно-восстановительная служба привела в повышенную готовность силы и средства. "В дежурном режиме находятся 927 бригад в 60 городских округах: 10,4 тысяч человек, 3,7 тысяч единиц спецтехники , 360 компрессоров, 495 мотопомп, 163 передвижных насоса, 81 диспетчерская служба, 1,1 тыс. диспетчеров. В составе ГКУ МО "МОС АВС": 88 человек, 36 единиц спецтехники, 3 компрессора, 5 мотопомп, 11 передвижных насосов, 5 диспетчеров и 8 оперативных групп", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ области Антона Велиховского.

В министерстве также рассказали, что в случае аварийной ситуации из-за погодных условий жителям следует обратиться в единую диспетчерскую службу своего муниципального образования.