Крым планируют полностью газифицировать до 2030 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают на выделение федеральными властями 45 млрд рублей для полной газификации республики к 2030 году, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"Чтобы на 100% газифицировать Республику Крым необходимо еще порядка 45 млрд рублей. Эта сумма будет запрошена в федеральном бюджете, я думаю, что в ближайшее время эту работу тоже проведем, будут выделены средства, и к 2030 году будет полностью газифицирована Республика Крым", - сказал Гоцанюк.

По его словам, в Крыму требуется догазифицировать порядка 70 тыс. домовладений. "Таким образом, мы можем выполнить поручение президента до конца 2023 года, выйти на процент газификации в 83%. До 25 октября будет проведено полное обследование домовладений, которые подлежат догазификации, в ближайшее время мы эту информацию предоставим в федеральные органы власти, выделят деньги на следующий год, и мы эту работу до 2023 года непременно проведем", - отметил крымский премьер.

В августе власти Крыма сообщали, что около 78 тыс. домовладений попадают в программу догазификации. На эти цели планируется в ближайшие годы направить около 22 млрд рублей. По словам главы республики Сергея Аксенова, расходы на разведение внутридомовых сетей и приобретение оборудования, которые лягут на плечи граждан, составят от 110 до 200 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. Кроме того, глава государства поставил перед властями Крыма задачу довести показатели газификации в регионе до более чем 90%.