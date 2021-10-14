Роспотребнадзор создаст систему санитарно-эпидемиологических сведений

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор создаст федеральную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая в том числе позволит оперативно выявлять инфицированных иностранных граждан и депортировать их. Соответствующий законопроект ведомства опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Принятие проекта постановления направлено на разработку информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, реализующей полный объем функциональных модулей, формирование системы нормативно-справочной информации, миграцию ретроспективных данных из региональных информационных систем, организацию информационного взаимодействия с внешними информационными системами органов исполнительной власти, разработку аналитических инструментов и реализацию алгоритмов по решению аналитических задач", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе поясняется, что ведение такой системы обеспечит взаимодействие информационных систем Роспотребнадзора, Минздрава, органов местного самоуправления, работающих в сфере охраны здоровья, а также организаций, обладающих информацией о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В частности, реестр позволит оптимизировать мероприятия по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, которые могут быть носителями возбудителей инфекций, если они могут стать источником распространения таких заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих. Таким образом, это даст возможность сократить сроки принятия соответствующих решений и ускорить депортацию таких людей на родину.

В случае принятия постановления оно вступит в силу 31 октября 2021 года.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в рамках реализации проекта "Санитарный щит" на пограничных пунктах пропуска будут проводиться экспресс-тестирования всех въезжающих на территорию РФ. Таким образом, эти пункты станут форпостами против всех возможных инфекций.