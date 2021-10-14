Около 20 тыс. россиян приняли участие в переписи населения на портале госуслуг

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Порядка 20 тысяч жителей России воспользовались возможностью участия в переписи населения онлайн на портале госуслуг. Об этом сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов в эфире телеканала "Россия-1".

"Уже порядка двадцати тысяч человек в нашей стране воспользовались услугой переписи населения на портале ПГУ (портал госуслуг)", - сказал он.

Смелов также напомнил, что перепись населения стартовала в РФ 1 октября 2020 года с труднодоступных территорий страны. "Мы переписали уже порядка 300 тысяч человек. <...> Небольшой процент населения отказался участвовать в переписи, но мы их все равно учли. Не в полном объеме их ответы, но количество учли", - отметил он.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.