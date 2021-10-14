Осиротевшего медвежонка спасли в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Зоозащитники и сотрудники зоопарка в Челябинской области спасли медвежонка, которого местные жители заметили истощенным и со следами укусов хищных зверей. Его решили поместить в челябинский зоопарк, написал в своем Instagram губернатор Алексей Текслер.

"Прислали видео: мишки бродят в окрестностях горнолыжного центра "Банное". Видимо, остались без матери, искали себе еду. Выжить зимой в окружающей среде без защиты и корма у них шансов нет. Поручил проработать спасательную операцию, совместная акция экологов, специалистов челябинского зоопарка и добровольцев дала результат", - написал губернатор.

По словам Текслера, одного медвежонка уже спасли и накормили, другого еще ищут. Спасенное животное поместят в челябинский зоопарк, обеспечат ему там уход.