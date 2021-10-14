Эксперты регулятора США рекомендовали бустерные дозы вакцины Moderna лицам старше 65 лет

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Консультативный совет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выступил в четверг за одобрение применения бустерных доз вакцины от коронавируса компании Moderna для жителей страны в возрасте от 65 лет, а также лиц, из-за состояния здоровья подверженных значительному риску тяжелого течения заболевания или подвергающихся высокой опасности заражения в связи с их профессиональной деятельностью. Трансляцию заседания совета вели американские новостные телеканалы.

За соответствующую рекомендацию эксперты FDA выступили единогласно. Компания Moderna запросила разрешение на применение бустерных доз, которые содержат 50 мкг вакцины - половину обычной дозы в 100 мкг.

Как поясняет газета The Washington Post, в ближайшие дни рекомендация экспертов будет рассмотрена должностными лицами FDA, которые примут окончательное решение по заявке Moderna. После этого федеральные Центры по контролю и профилактике заболеванийдадут рекомендации относительно того, как именно применять бустерные дозы вакцины Moderna.

К настоящему момент в США разрешены только дополнительные дозы вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и германской BioNTech. Как и в ситуации с препаратом Moderna речь идет только о лицах старше 65 лет и лицах, подверженных значительному риску тяжелого течения заболевания или высокой опасности заражения.