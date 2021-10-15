Брюссель ввел обязательные ковид-пропуска для доступа в общественные места

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Электронные ковид-пропуска с QR-кодами введены в действие в Брюсселе с полуночи пятницы (01:00 мск), без них граждане более не смогут посещать массовые мероприятия, больницы и дома престарелых, рестораны и бары, спортзалы и ночные клубы, а также музеи, театры и кинотеатры.

Это решение принято правительством Брюссельского федерального региона в связи с самым низким по стране уровнем вакцинации в 69% взрослого населения и риском нового витка заболеваемости в бельгийской столице. Люди, привитые вакцинами, не признанными на территории ЕС, в частности российским "Спутником V", получить этот документ не смогут и формально считаются в Брюсселе невакцинированными.

Пропуск обязателен для всех лиц старше 16 лет на всей территории Брюсселя и его городов-спутников. Он не требуется в общественном транспорте, в магазинах, офисах и учебных заведениях, а также на открытых террасах ресторанов. Впрочем, администрации многих компаний и учебных заведений выдвигают собственные требования относительно вакцинации своих работников или студентов.

"Ковид-пропуска - это оптимальное решение. Оно будет способствовать повышению уровня вакцинации и одновременно ограничит риски для лиц без иммунитета. Эта вынужденная мера позволит избежать локдаунов, что является важным проявлением солидарности с нашим гостиничным и ресторанным бизнесом", - заявил, представляя эти меры, глава правительства Брюссельского федерального региона Руди Верворт.

Ковид-пропуск скачивается на мобильный телефон в виде приложения с QR-кодом. Он использует тот же принцип, что и созданный для поездок по территории ЕС "зеленый цифровой ковид-пропуск". Человек получает право свободного прохода по этому документу через две недели после завершения полной вакцинации, в течение полугода после перенесенного заболевания COVID-19 или в течение трех дней после получения отрицательного ПЦР-теста.

Таким образом, невакцинированные смогут ходить в рестораны и больницы, а также посещать общественные, спортивные или культурные мероприятия, сделав ПЦР-тест. Стоимость этого теста в Брюсселе составляет до 50 евро, и эти деньги с 1 сентября не компенсируются стандартными страховыми медицинскими программами. По страховке можно сделать только тест при наличии симптомов COVID-19 по предписанию лечащего врача.

Владельцы бизнеса не против

Согласно исследованиям брюссельского правительства, владельцы ресторанов, баров и ночных клубов положительно относятся к этому нововведению, поскольку считают, что эта мера позволит не допустить кардинального ухудшения эпидемиологической ситуации и нового локдауна.

"Я был вынужден отправить в бессрочный отпуск всех официантов в прошлом году и находился в одном шаге от банкротства", - рассказал корр. ТАСС владелец итальянского ресторанчика на юге Брюсселя Марио Кальвани.

"Мы полностью готовы к введению с 15 октября QR-кодов. Я сомневаюсь, что это сильно повлияет на моих клиентов - большинство из них давно вакцинированы. Я полагаю, что большая часть невакцинированных живут в других частях города, возможно на западе или на севере", - сказал ресторатор, намекая на бедные коммуны столицы, где проживают большие общины выходцев из Африки и Азии.

Ситуация в других регионах

По данным Минздрава королевства, сейчас в Брюсселе вакцинированы двумя дозами 69% граждан старше 16 лет. Это значительно ниже, чем в двух остальных федеральных регионах Бельгии. На севере страны, в нидерландскоязычной Фландрии, этот показатель достигает уже 93%, а на юге, во франкоязычной Валлонии, - 82%. Всего в стране в среднем фиксируется 2 тысячи новых случаев заражений в день и до 10 летальных исходов, эти цифры остаются относительно стабильными на протяжении двух последних месяцев.

Власти Валлонии намерены последовать примеру Брюсселя, однако они не успели завершить подготовку к введению в действие ковид-паспортов на своей территории, поэтому, как ожидается, там они будут введены с 1 ноября. Власти Фландрии на своей территории вводить эту меру не собираются.