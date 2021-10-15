Врачи надеются скоро выписать Клинтона

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники медицинского центра Калифорнийского университета надеются, что экс-президент США Билл Клинтон вскоре может быть выписан после госпитализации с заражением крови. Об этом сообщили в четверг лечащие врачи бывшего главы Белого дома.

"Число белых кровяных телец у него снижается, он хорошо реагирует на антибиотики <...>. Мы надеемся, что скоро сможем отпустить его домой", - говорится в заявлении врачей, которое опубликовал в Twitter представитель Клинтона Анхель Уренья.

Медики отметили, что постоянно находятся на связи с командой врачей Клинтона в Нью-Йорке, в том числе с его кардиологом, так как политик ранее перенес операцию на сердце. По данным телеканала CNN, 75-летний экс-президент был помещен в отделение реанимации, однако это было сделано только для того, чтобы обеспечить его безопасность и личную неприкосновенность.

42-й президент США (1993-2001) Клинтон был госпитализирован в штате Калифорния во вторник, однако информация об этом появилась только в четверг. Согласно данным CNN, у бывшего главы Белого дома возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, однако была рано обнаружена, благодаря чему он хорошо реагирует на лечение.