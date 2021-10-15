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Пандемия COVID-19

В Якутии с 20 октября введут систему QR-кодов для посещения общественных заведений

Коды понадобятся жителям региона для посещения кафе, музеев, театров, спортивных центров, бассейнов и других заведений

ТАСС, 15 октября. Власти Якутии вводят систему QR-кодов при посещении заведений общественного питания, театров, кинотеатров, бассейнов, спортивных центров. Об этом говорится в указе главы Республики Саха (Якутия), размещенном в официальном Telegram-канале регионального правительства.

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"Допуск совершеннолетних граждан осуществляется при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием специального приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", и документа, удостоверяющего личность", - говорится в указе.

Такая система вводится с 20 октября 2021 года при посещении театров, концертных организаций, музеев, библиотек, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих студий.

С 25 октября 2021 года - при посещении фитнес-клубов и тренажерных залов, бассейнов, спортивных залов, крытых манежей, лыжных баз, крытых ледовых катков, спортивно-досуговых организаций, центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне".

С 1 ноября 2021 года - при посещении ресторанов, кафе, столовых, банкетных залов.

В Якутии сохраняется сложная эпидобстановка. За последние сутки выявлен 261 новый случай заражения COVID-19.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19
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