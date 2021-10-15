С начала года в Москве выявили более 9 тыс. нетрезвых водителей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудниками столичного ГИБДД с начала года выявлено более 9 тыс. водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Нашими сотрудниками за 9 месяцев 2021 года выявлено 9 129 фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и 8 952 факта отказа водителей от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. При этом в отношении 1 166 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость")", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что профилактическая работа, направленная на выявление и пресечение фактов управления автомобилями водителями в нетрезвом состоянии, является приоритетным направлением деятельности Госавтоинспекции. "Эта работа ведется сотрудниками дорожно-патрульной службы ежедневно. В текущем году было организовано и проведено 158 инициативных профилактических мероприятий "Нетрезвый водитель". Контроль за передвижением указанной категории водителей, а также принятие мер по пресечению таких нарушений за последние 9 месяцев помогли снизить на 14% количество дорожных аварий, с участием нетрезвых водителей, в которых погибли и получили тяжелые ранения граждане", - сказали в пресс-службе.

В столичной Госавтоинспекции предупредили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.