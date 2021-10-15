"Руслайн" возобновит полеты в Республику Коми и Ненецкий автономный округ из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" с 3 ноября начнет полеты из Екатеринбурга в Республику Коми и Ненецкий автономный округ. Рейсы будут выполняться в Нарьян-Мар с посадкой в Сыктывкаре, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово в пятницу.

"Рейсы запланированы по средам и субботам на самолете Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров. Вылет из Кольцово в 09:20 местного времени, прибытие в Сыктывкар в 08:55 местного времени, в Нарьян-Мар самолет прибывает в 11:15 местного времени. Продолжительность полета до Сыктывкара составит 1,5 часа, до Нарьян-Мара - 4 часа", - говорится в сообщении.

Ранее рейсы в оба города выполнялись из Кольцово в 2020 году.

В настоящее время прямые рейсы из аэропорта выполняются в 51 город России. Доля пассажиров на прямых межрегиональных рейсах за три квартала 2021 года превысила 63% от общего числа пассажиров внутрироссийских рейсов.