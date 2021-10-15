В Дагестане в реку Терек выпустили более 3,2 тыс. мальков осетровых

МАХАЧКАЛА, 15 октября./ТАСС/. Более 3,2 тыс. мальков осетровых выпустили в реку Терек на территории Кизлярского района Дагестана. Об этом сообщили в пятницу в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"Рыба, средней навеской 7 граммов, выпущена в рамках компенсационных мероприятий компанией "Лукойл-Нижневолжскнефть". Таким образом предприятие компенсировало ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам в ходе бурения поисково-оценочной скважины Титонской структуры на Каспии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания "Лукойл" открыла в акватории Каспийского моря 10 месторождений. Добыча нефти и газа ведется пока на двух месторождениях.

Ранее сообщалось, что водоемы Дагестана пополнились более чем на 120 млн экземпляров молоди частиковой рыбы, кроме того, рамках искусственного воспроизводства в Терек выпущено 6 млн экземпляров молоди сазана и 45 тыс. экземпляров ручьевой форели.