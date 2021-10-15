Индия запустила на вокзале Сурата систему наблюдения, созданную с участием компании из РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Индия запустила на вокзале в городе Сурат усовершенствованную систему видеонаблюдения, в которую интегрирован алгоритм распознавания лиц российской компании NtechLab. Как сообщила в пятницу госминистр железных дорог и текстильной промышленности Индии Даршана Джардош, система направлена на укрепление безопасности.

"Эта современная система видеонаблюдения с высококачественными камерами повысит безопасность и защищенность пассажиров в помещениях станции Сурат", - написала госминистр в Twitter.

Как рассказали ранее ТАСС в NtechLab, систему, созданную с участием российской компании, планируется использовать для управления пассажиропотоком, подсчета пассажиров, для розыска преступников, также ее можно применять для поиска пропавших людей.

Железные дороги Индии начали внедрять российскую систему распознавания лиц от компании NtechLab в августе. На первом этапе проект реализуется на 30 железнодорожных станциях на участке между западными индийскими штатами Гуджарат и Махараштра, в том числе в мегаполисе Мумбаи. NtechLab надеется, что в будущем эта система наблюдения будет распространена на всю железнодорожную сеть Индии.