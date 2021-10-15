В Югре разработают приложение с системой QR-кодов для общественных мест

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют до 26 октября разработать мобильное приложение, позволяющее считывать QR-коды сертификатов вакцинированных граждан при посещении ими общественных мест. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова поручила адаптировать региональную государственную информационную систему самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности "Цифровое уведомление" для возможности считывания и распознавания QR-кодов сертификатов вакцинированных граждан.

"Было поручено адаптировать информационную систему "Цифровое уведомление", в частности для организации считывания и распознавания QR-кода привитого или переболевшего на входе в объекты общественного питания, торговли, финансовых и бытовых услуг, услуг связи и других объектов с массовым пребыванием граждан. Для этого в системе будет разработано мобильное приложение. Сотрудники организаций должны будут скачать его и в дальнейшем считывать (проверять) QR-код сертификата, удостоверять личность посетителя и только после прохождения всех процедур аутентификации допускать гражданина в помещение организации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также департаменту поручено адаптировать систему "Цифровое уведомление" для автоматизации контроля соблюдения самоизоляции гражданами, находящимися на амбулаторном лечении и контактировавших с ними жителей. Для этого в системе планируется создать сервис, помогающий определить выполняют ли граждане, заболевшие COVID-19, требования об обязательном нахождении на амбулаторном лечении. "В свою очередь сотрудники, уполномоченные контролировать исполнение данных требований, в частности, врачи, представители МВД, работники управления Роспотребнадзора будут получать необходимую информацию о лицах, контактировавших с больными, и определять, насколько ими выполняется режим самоизоляции", - отметил собеседник.

Он добавил, что департамент информационных технологий и цифрового развития Югры планирует завершить данную работу до 26 октября 2021 года.

С 7 сентября 2021 года ежесуточный показатель заболеваемости в Ханты-Мансийском автономном округе вырос почти на 60%. Ранее в Югре была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По состоянию на 15 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 78,1 тыс. человек (плюс 224 за последние сутки), выздоровели 74 тыс. человек, умерли 1 178.