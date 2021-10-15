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Предприятия в Кузбассе на три дня сократят выбросы из-за неблагоприятных метеоусловий

Речь идет о заводах в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе

КЕМЕРОВО, 15 октября. /ТАСС/. Промышленным предприятиям в трех крупных муниципалитетах Кузбасса рекомендовали до вечера понедельника сократить выбросы в атмосферу из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса в пятницу.

"В г. Новокузнецке, г. Прокопьевске, Новокузнецком муниципальном районе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18:00 (14:00 мск) 15 октября 2021 года до 18:00 (14:00 мск) 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Также неблагоприятные метеоусловия сутки ожидаются и в Кемерове. Предприятиям областного центра также рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, но в соответствии с прогнозом на более короткий срок - до вечера субботы.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в регионе в ближайшие дни погоду определяет антициклон. Кемеровская область находится в области повышенного давления, возможны сильные перепады дневных и ночных температур, туман.

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