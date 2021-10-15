Авиарейсы в Крым из Калуги, Перми, Мурманска и Махачкалы впервые продлили на зиму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя впервые в современной истории начнет обслуживать зимой прямые рейсы из Калуги, Перми, Мурманска и Махачкалы. В зимнем расписании после нескольких лет перерыва также появятся рейсы в Крым из Тюмени и Сургута, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

"Полеты между Симферополем и Калугой до конца марта продлила авиакомпания "Азимут". Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути составит два часа. Перелеты в Крым и обратно из Перми, Мурманска, Тюмени и Сургута продлила на всю зиму авиакомпания "Аэрофлот". Полеты по всем направлениям будут совершаться два раза в неделю. Прямые рейсы между столицей Республики Дагестан Махачкалой и Симферополем сохранятся до 26 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы в Махачкалу будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, время в пути составит около двух часов. "Маршрутная сеть в аэропорту Симферополь зимой уже включает 19 направлений полетов. Рейсы будут выполнять 10 авиакомпаний. В сравнении с прошлым сезоном география полетов в Крым выросла, в том числе за счет открытия совершено новых для нас направлений. Активная работа с авиакомпаниями по составлению осенне-зимнего расписания, на которое гражданская авиация перейдет с 31 октября, продолжается", - отметил коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин, его слова приводятся в сообщении.

У аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть среди региональных авиаузлов России на внутренних воздушных линиях в летний период. С апреля 2018 года пассажиров обслуживают в новом терминале. Он рассчитан на пассажиропоток до 3,650 тыс. человек в час - 6,5 млн человек в год. В аэропорту ранее обслуживали более 5 млн пассажиров в год. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году пассажиропоток составил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. меньше по сравнению с 2019 годом. К октябрю 2021 года аэропорт уже обслужил более 6 млн пассажиров.