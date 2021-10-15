В Крыму зарегистрировали новый максимум заражений коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. В Крыму за минувшие сутки зафиксировали 568 случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

Накануне в регионе также зарегистрировали максимальный суточный прирост - 552 случая. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 86 481 положительный на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что протестированы 8 739 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 668 человек, за весь период - 73 433 пациента. В регионе за все время умерли свыше 2,7 тыс. пациентов.