Обязательная вакцинация от ковида вводится для госслужащих и бюджетников в Томской области

"С 15 октября вслед за большинством регионов страны мы вынуждены ввести обязательную вакцинацию. Пока она касается отдельных категорий работников. Прививку обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники сферы услуг, студенты. Но я призываю сделать прививку и всех остальных", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Жвачкина.

Кроме того, с 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита. С 15 ноября - при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, включая бассейны, фитнес-клубы, культурных заведений: библиотек, музеев, кинотеатров и других развлекательных (досуговых) заведений, а также при проживании в гостиницах.

Вместо сертификата о вакцинации можно будет предъявить на входе в заведение сертификат переболевшего ковидом, если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев. Оба документа доступны в личном кабинете на портале госуслуг и действительны при предъявлении как в электронном, так и в бумажном виде. Вместо одного из этих сертификатов жители региона могут воспользоваться и бумажными аналогами с печатью медицинского учреждения.

При улучшении эпидобстановки меры будут пересмотрены.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрированы 44 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 37 338 пациентов, умерли 576 человек. При этом с начала июня в регионе наблюдался прирост заболеваемости, число ежедневных случаев заражения выросло почти в пять раз - с 23 до 120 случаев в сутки. После небольшого спада (до 100 случаев в день) в сентябре заболеваемость вернулась на прежний уровень - до 120 человек в день.