Путин направил приветствие участникам VII Всемирного конгресса соотечественников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские власти будут наращивать активность работы по поддержке россиян, проживающих за границей. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, которое зачитал в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относятся к числу важнейших общенациональных приоритетов. Намерены наращивать работу на этом направлении - в том числе в рамках соответствующей правительственной комиссии", - говорится в обращении президента.

Путин отметил, что нынешний форум, собравший делегатов из более чем 100 стран мира, проходит после внесения в Конституцию Российской Федерации положения о защите прав и интересов соотечественников, о сохранении общероссийской культурной идентичности. Эти правовые нормы, по его мнению, обеспечивают условия для дальнейшего совершенствования государственной политики в отношении тех, кто волею судеб оказался за пределами Отечества.

Президент также акцентировал внимание на том, что тема конгресса - "Россия и соотечественники в меняющемся мире" - предполагает рассмотрение широкого круга действительно актуальных вопросов. "Рассчитываю, что в ходе ваших дискуссий будут высказаны идеи и инициативы, направленные на поиск наиболее эффективных путей реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира", - отметил российский лидер.

Путин поблагодарил участников мероприятия за активные усилия по продвижению русского языка и русской культуры, по сохранению российских традиций и богатого духовного наследия. "Мы будем и впредь оказывать вам всемерную помощь и поддержку", - заверил президент.