Матвиенко заявила, что в России нет оснований для введения общефедерального локдауна

"Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей. Это делать нецелесообразно, потому что это будет иметь крайне негативные последствия для людей и для страны в целом", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в каждом субъекте разная. "Нельзя по средней температуре по госпиталю принимать какие-то управленческие решения. Нужно [действовать] точечно, в каждом субъекте. Именно поэтому полномочия были переданы региональному органу власти", - пояснила она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.