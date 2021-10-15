Выплаты для врачей и медучреждений за успехи в вакцинации введут во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 15 октября. /ТАСС/. Выплаты для врачей и дополнительное финансирование медучреждений за успехи в вакцинации от коронавируса введут во Владимирской области, сообщил в пятницу ТАСС врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Ранее в регионе ввели гранты для муниципалитетов, достигших наилучших результатов по вакцинации населения от коронавируса, распределить из планируется по итогам 2021 года.

"Будем давать гранты районам, которые покажут опережающие темпы по вакцинации, и для главных врачей, и медиков, которые могут активно сподвигнуть пациентов к вакцинации, это скажется на зарплате и на возможности потратить деньги на ремонты, на обновление учреждений. Например, в поликлинике №1 Владимира есть выездная бригада, которая может выйти на предприятие и вакцинировать сразу 100 человек, а не ждать, что каждый придет своим ходом. Если у главного врача совместно с главой муниципалитета есть контакт с руководителями бизнеса, и они это сделают, - молодцы и глава района, и главный врач, и, соответственно, мы поможем сотрудникам", - сказал врио губернатора.

Авдеев уточнил, что сейчас вакцинация населения является одной из важнейших задач руководства региона. "У нас, к сожалению, темпы вакцинации такие, что в области привито 32%, а нам надо 60-80%", - добавил он.

По данным администрации Владимирской области на 14 октября, первичную вакцинацию прошли 347 680 человек, полностью завершили иммунизацию 328 027 жителей региона, повторно привились от новой в инфекции 17 862 жителя. Для достижения показателя 80% вакцинации необходимо привить порядка 874 тыс. человек. За всю прививочную кампанию во Владимирскую область поступило более 570 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.