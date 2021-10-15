Введение QR-кодов во Владимирской области отложили на две недели

ВЛАДИМИР, 15 октября. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подписал документ, который переносит начало действия QR-кодов для посещения общественных мест в регионе на две недели. Об этом Александр Авдеев сообщил в пятницу журналистам.

16 июля во Владимирской области был принят указ, согласно которому с 15 сентября допуск посетителей в заведения общепита и сферы услуг разрешался только при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, сертификата о вакцинации или медицинской справки. 15 сентября власти региона сообщили, что QR-коды начнут действовать с 15 октября.

"Я подписал документ, продлевающий на две недели отсрочку. Почему на две недели, не на месяц, не на два дня? Буквально вчера страна достигла очередного пика по росту заболеваемости, по сложности процессов, поэтому мы уменьшаем дискретность принятия решений", - сказал Александр Авдеев.

Ограничения коснутся заведений общественного питания, детских развлекательных центров, массажных салонов, саун, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, дискотек и кинотеатров. Они не смогут оказывать услуги клиентам без предоставления QR-кодов, сертификатов о вакцинации, или тестов ПЦР, справок о перенесенной новой коронавирусной инфекции.

Глава региона также анонсировал введение новых ограничений после 18 октября. В частности, они коснутся вакцинирования и соблюдения масочного режима, режима дезинфекции и ограничения по посещениям. "Какие-то ограничения, не дожидаясь двух недель, будут введены уже на следующей неделе, скорее всего, во вторник или в среду", - отметил врио губернатора, подчеркнув, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из ежедневного мониторинга ситуации.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 14 октября во Владимирской области с начала пандемии зарегистрирован 57 641 случай коронавируса, прирост за сутки составил 275 случаев - это максимум в регионе. Выздоровели 51 485 человек, 2 067 умерли.

