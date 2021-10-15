Синод РПЦ перенес Архиерейский собор на май 2022 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви принял решение в связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора, который должен был состояться в ноябре, на май 2022 года. Об этом говорится в решениях Синода от 15 октября, опубликованных на официальном портале Русской православной церкви.
"В связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора на май 2022 года, определив датами его заседаний 26-29 мая 2022 года", - говорится в журнале Священного синода.
Ранее планировалось, что Архиерейский собор Русской православной церкви пройдет с 15 по 18 ноября 2021 года. Решение об этом было принято Священным Синодом в конце прошлого года.
Кроме итого, согласно решению Синода, переносятся общецерковные праздничные мероприятия по случаю 75-летия со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Отмечается, что члены Синода приняли соответствующие решения, обсудив его с помощью средств удаленной связи.