Синод РПЦ перенес Архиерейский собор на май 2022 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви принял решение в связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора, который должен был состояться в ноябре, на май 2022 года. Об этом говорится в решениях Синода от 15 октября, опубликованных на официальном портале Русской православной церкви.

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"В связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора на май 2022 года, определив датами его заседаний 26-29 мая 2022 года", - говорится в журнале Священного синода.

Ранее планировалось, что Архиерейский собор Русской православной церкви пройдет с 15 по 18 ноября 2021 года. Решение об этом было принято Священным Синодом в конце прошлого года.

Кроме итого, согласно решению Синода, переносятся общецерковные праздничные мероприятия по случаю 75-летия со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Отмечается, что члены Синода приняли соответствующие решения, обсудив его с помощью средств удаленной связи.