{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В воздухе Екатеринбурга не выявили превышение допустимой концентрации вредных веществ

Роспотребнадзор отобрал пробы в центре города и микрорайонах ВИЗ, Автовокзал и Краснолесье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области не выявило превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе Екатеринбурга, где из-за тлеющих торфяников появились смог и запах гари. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления в пятницу.

На эту тему

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу: ул. Счастливая, 6 (микрорайон Солнечный, вблизи которого тлеет торфяник - прим. ТАСС), в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ", - говорится в сообщении.

Также пробы были отобраны в центре города и микрорайонах ВИЗ, Автовокзал, Краснолесье. В них также не было обнаружено превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение в четырех микрорайонах города: Автовокзал, Солнечный, Ботанический и Краснолесье. По данным Уральского гидрометцентра, рассеивание вредных примесей ожидается 17 октября. До этого времени объявлены неблагоприятные метеорологические условия.

Теги
РоссияСвердловская область
Жителей Ставрополья освободят от уплаты курортного сбора
Проект изменений в соответствующий закон края уже подготовлен
Читать полностью