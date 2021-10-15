В воздухе Екатеринбурга не выявили превышение допустимой концентрации вредных веществ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области не выявило превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе Екатеринбурга, где из-за тлеющих торфяников появились смог и запах гари. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления в пятницу.

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу: ул. Счастливая, 6 (микрорайон Солнечный, вблизи которого тлеет торфяник - прим. ТАСС), в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ", - говорится в сообщении.

Также пробы были отобраны в центре города и микрорайонах ВИЗ, Автовокзал, Краснолесье. В них также не было обнаружено превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение в четырех микрорайонах города: Автовокзал, Солнечный, Ботанический и Краснолесье. По данным Уральского гидрометцентра, рассеивание вредных примесей ожидается 17 октября. До этого времени объявлены неблагоприятные метеорологические условия.