В Госдуму внесли законопроект о бесплатном питании для учеников средних классов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, предлагающий распространить действие закона о бесплатном горячем питании младшеклассников и на учеников средней школы. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Распространение указанной нормы на обучающихся по образовательным программам среднего общего образования - решение, способствующее продолжению политики обеспечения здоровья детей. Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников средних классов, включающее горячее питание", - говорится в пояснительной записке.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. В марте того же года был подписан соответствующий закон. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.