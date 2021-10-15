Бесковидные зоны в Свердловской области будут недоступны людям с медотводом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Ковид-фри зоны в Свердловской области, куда можно будет пройти только по QR-коду, будут недоступны для тех, у кого медотвод от вакцинации. Этой категории граждан рекомендовали соблюдать самоизоляцию. Работодателям бесковидных зон придется перевести на удаленку сотрудников, имеющих медотвод, сообщил в пятницу губернатор региона Евгений Куйвашев.

"На площадках, свободных от коронавируса, смогут находиться только люди с антителами - после прививки или после болезни. Если у вас медотвод, поберегите себя, побудьте по возможности в самоизоляции. Если ковид-фри зона - это ваша работа, то работодателю нужно отправить вас временно на дистант. Я уже писал раньше: такое решение направлено в первую очередь на то, чтобы защитить тех, у кого нет иммунитета", - написал он на своей странице в Instagram, поясняя свой указ о введении QR-кодов.

Куйвашев 12 октября сообщил, что с 8 ноября в регионе введут QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. А с 25 октября они начнут действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и спортивных объектах. Региональные власти сообщали, что список свободных от ковида зон будет расширен.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 575 случаев. По данным на 15 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 147 тыс. случаев коронавируса, более 134 тыс. человек выздоровели и 6 тыс. умерли.