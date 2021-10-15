ГИБДД Москвы с начала года выявила 12,5 тыс. нарушений в сфере автобусных перевозок

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы с начала года провела 57 тыс. проверок пассажирских автобусов, во время которых выявлено 12,5 тыс. нарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"(Зарегистрированы) случаи нарушения режима труда и отдыха водителей, факты управления автобусами, не прошедшими технический осмотр, случаи отсутствия путевой документации, непроведения предрейсового медицинского осмотра, непроведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, факты осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также выявлены автобусы с неисправностями", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что по всем фактам выявленных нарушений в отношении физических, должностных и юридических лиц составлены административные материалы, в том числе предостережения и представления об устранении причин и условий, способствующих нарушениям требований в области безопасности дорожного движения.