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В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет

Иммунизацию также обязаны пройти медработники, государственные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники сферы услуг и другие

ИРКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Иркутской области для ряда категорий населения, включая жителей старше 60 лет. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона опубликовали в пятницу на сайте областного управления Роспотребнадзора.

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"Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной", - говорится в документе.

Помимо пожилых людей, вакцинацию обязаны пройти медицинские работники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.

В постановлении отмечается, что обязательная вакцинация вводится из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и низких темпов прививочной кампании среди групп риска.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иркутской области в пятницу превысило 115 тыс., при этом почти 104 тыс. уже выздоровели, а 5,1 тыс. умерли. В больницах сейчас находятся менее 3,8 тыс. пациентов. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 11 октября, иммунитет к инфекции имеют 77% жителей области.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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