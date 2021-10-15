В ставропольском селе отремонтировали больницу, построенную почти 100 лет назад

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Обновленная больница открылась в селе Спицевка в Ставрополье. На ремонтные работы было направлено 9,5 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в управлении по информполитике правительства региона.

"В селе Спицевка на Ставрополье открылась обновленная больница. В этом году за счет программы "Модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае" был проведен капитальный ремонт правого крыла. В ходе работ заменили полы, окна, двери, все инженерные сети, уложили керамическую плитку, отремонтировали стены, установили светодиодное освещение, облицевали фасад вентилируемым керамогранитом. На эти цели было предусмотрено 9,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больница обслуживает около 5,5 тыс. жителей сел Спицевка и Красное, поселка Новоспицевского и хутора Базового.

По данным управления, здание больницы было построено в 1929 году. Благодаря программе "Модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае" по всему региону идет масштабная реконструкция медучреждений. В 2021 году будет капитально отремонтировано 118 поликлиник, участковых больниц, сельских амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов.