В горном селе Дагестана построят школу на 500 мест к 2023 году

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Школу на 500 мест построят к 2023 году в горном селе Хурик Табасаранского района Дагестана, где в настоящее время из-за отсутствия необходимых условий обучение проходит в три смены. Об этом сообщил в пятницу на своей официальной странице в Instagram глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

"Хурикская средняя школа - одна из самых крупных школ района, но при этом условия для обучения оставляли желать лучшего. Из-за отсутствия нужного количества классных помещений детям и учителям приходилось заниматься в три смены. Проект новой школы на 500 ученических мест прошел госэкспертизу, летом определилась подрядная организация… Работы начались с наступлением осени. Согласно планам к 2023 году, когда строительство должно завершиться, у Хурикской СОШ появятся сразу пять новых корпусов - учебные, физкультурные, столовая", - написал Курбанов, уточнив, что проект строительства школы включен в нацпроект "Образование".

При этом с началом работ у подрядчика возникли сложности из-за местоположения строительной площадки. "От села она отделена протекающей рекой. Как рассказал прораб стройки Салават Мирзаев, только для перевозки техники пришлось проложить 250 м дороги, а уже затем браться за выравнивание площадки и котлованов для зданий. Кроме того, придется строить и объездную дорогу вокруг села для подвозки стройматериалов", - пояснил глава района.

Он также добавил, что дал поручение ответственным лицам района оказать всю возможную помощь строителям, обеспечить им доступ к воде, электроэнергии, при необходимости содействовать в привлечении трудовых ресурсов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.