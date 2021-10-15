Турпоток в Дагестан за девять месяцев 2021 года на 34% превысил прошлогодние показатели

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Турпоток в Дагестан по итогам девяти месяцев 2021 года составил свыше 900 тыс. человек, что на 34% превышает результат аналогичного периода в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

"По экспертной оценке, за девять месяцев 2021 года турпоток составил свыше 900 тыс. человек, что на 34 % больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 38% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - сказал представитель министерства.

По данным Минтуризма Дагестана, в республике сохраняется ежегодный рост турпотока. Так, в 2017 году республику посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс., а в 2019 году - 850 тыс. В 2020 году регион посетили 840 тыс. туристов. В начале сентября врио главы региона Сергей Меликов сообщал, что к концу 2021 года турпоток в Дагестан может составить 1 млн человек.