Детский омбудсмен Татарстана призвала прикрепить к каждой школе инспектора полиции

КАЗАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Инспекторов полиции с педагогическим образованием должны прикрепить к каждой школе в стране. Об этом ТАСС заявила в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

"Необходимо, чтобы школьные инспекторы полиции были обязательно с педагогическим образованием, просто знали основы детской психологии. Это должны быть сотрудники полиции, потому что они должны рассказывать детям о законах, о правах, о правонарушениях, об ответственности", - заявила Волынец.

Она отметила, что инспекторы полиции должны стать наставниками для детей, их старшими товарищами, чтобы школьники им доверяли. "А для этого они должны быть в постоянном контакте с детьми, чтобы они виделись регулярно, чтобы они им доверяли и могли поделиться своими проблемами, опасениями, страхами. И в случае, если появляется какая-то тревожная информация, ребенок знал, к кому можно обратиться", - сказала омбудсмен.

По ее мнению, оставлять ситуацию в нынешнем виде нельзя, потому что количество преступлений будет только увеличиваться, и данное решение должны принять на федеральном уровне. Волынец заявила, что будет обращаться в Государственный совет Татарстана с соответствующим письмом от аппарата уполномоченного по правам ребенка в республике.