Главред Republic заявил, что издание не имеет иностранного финансирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Издание Republic, юридическое лицо которого признано иноагентом, не имеет иностранного финансирования. Оно работает на средства подписчиков, сообщил в пятницу главный редактор издания Дмитрий Колезев в своем Telegram-канале.

"У Republic нет иностранного финансирования - он существует исключительно за счет денег подписчиков", - написал Колезев.

Ранее 15 октября общество с ограниченной ответственностью "Москоу диджитал медиа" (является учредителем Republic - прим. ТАСС) было включено Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

До этого Минюст признал иноагентами телеканал "Дождь", издания "Медуза", "Важные истории", The Insider и более 10 их журналистов, а также авторов "Голоса" и "Медиазоны".

Закон о СМИ-иноагентах в России принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании - прим. ТАСС) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иноагенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.