Умерла театральный деятель и создатель клуба "Китайский летчик Джао Да" Ирина Паперная

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Театральный деятель и один из создателей московского клуба "Китайский летчик Джао Да" Ирина Паперная умерла на 81-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил ее сын, поэт и музыкант Алексей Паперный.

"Моя мама, Ира Паперная, сегодня умерла", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сын Паперной писал о том, что она провела в реанимации более месяца. Это, по его словам, не было связано с коронавирусом.

Ирина Паперная родилась 10 октября 1941 года. Она окончила химический факультет МГУ, где устраивала творческие вечера. Позже работала с московскими театрами. Как пишет "Коммерсантъ", в 1990 году Паперная вошла в число учредителей одного из первых московских клубов "Белый таракан", а в 1999 году вместе с сыном Алексеем открыла клуб "Китайский летчик Джао Да", который работает до сих пор.