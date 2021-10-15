Главред издания "Росбалт" намерен оспорить статус иноагента юрлица в суде

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Решение о признании Минюстом России юрлица издания "Росбалт" иноагентом, скорее всего, будет оспорено в суде. Об этом сообщил ТАСС в пятницу главный редактор издания Николай Ульянов.

Ранее Минюст России признал СМИ-иноагентами юридические лица изданий "Росбалт" и Republic.

"У учредителя нет иностранного финансирования, и в его составе нет лиц с двойным гражданством. Значит, нас снова ждут суды", - сказал Ульянов. По его словам, учредитель будет решать этот вопрос.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании - прим. ТАСС) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иноагенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.