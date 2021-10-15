На молодежном форуме "Машук" обсудят социальное предпринимательство и волонтерство

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" 15 октября торжественно открылся в Пятигорске. В течение двух недель - по 31 октября - он соберет очно и онлайн более 2 тыс. человек со всего СКФО, сообщили журналистам в пресс-службе форума. Участники обсудят социальное предпринимательство и волонтерство.

"15 октября в Пятигорске состоялось официальное открытие Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2021". Форум соберет более 2 тыс. участников из СКФО и других регионов России, которые пройдут обучение в очном и дистанционном форматах. В течение ближайших пяти дней будет работать первый факультет "Машука" - факультет социальной ответственности", - говорится в сообщении.

На форуме будут работать несколько мастерских. Мастерскую добровольчества посвятили волонтерским проектам и измерению их социального эффекта. На мастерской социального предпринимательства участники протестируют идеи для бизнеса, которые решают социальные проблемы на основе предпринимательского подхода. Мастерская гидов по поколению будет создавать коммуникационные продукты и технологии работы с новым поколением.

По данным пресс-службы, формат мастерских 2021 года подразумевает не только тренинги и встречи участников форума, но и полноценное пространство, в котором участники под руководством наставников смогут создавать прототипы продуктов, связанные с темой факультетов и мастерских.

"Форум проводится более 10 лет. Каждый год мы с большим удовольствием встречаем делегации республик. Вдвойне приятно, что в этом году наш форум расширяет свои границы. К нам приехали участники практически со всех уголков страны. Сегодня здесь вся Россия: от Мурманска до Махачкалы. Я уверен, что каждый участник "Машука-2021" плодотворно поработает, получит новые знания и приобретет новых друзей и единомышленников", - отметил заместитель руководителя аппарата правительства Ставропольского края Вячеслав Коршун.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. В 2020 году он впервые прошел в дистанционном формате и собрал почти 4 тыс. человек из большинства регионов России. Молодые люди смогли пообщаться с работодателями, получить гранты на воплощение своих проектов, пройти образовательную программу.