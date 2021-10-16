В Кремле пройдет последняя в 2021 году церемония развода караулов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Президентского полка в субботу в последний раз в этом году выступят перед зрителями на Соборной площади Кремля. Заключительная в нынешнем сезоне торжественная церемония развода пеших и конных караулов пройдет в полдень.

Сезон развода караулов в Кремле открылся 29 мая. Церемониал традиционно проходит каждую субботу в теплое время года. Однако в июле его проведение пришлось приостановить на три недели, а сезон 2020 года был полностью пропущен из-за эпидемиологической обстановки.

Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка утверждена осенью 2004 года и стала визитной карточкой Кремля. Церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций и объединил самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духового оркестра. В церемонии принимают участие подразделения ФСО России: рота специального караула, кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. Посмотреть на развод караулов на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.

Как рассказывал ранее в интервью ТАСС комендант Московского Кремля Сергей Удовенко, в нынешнем году программа выступлений военнослужащих существенно не отличалась от сценария 2019 года. В ее основе, как и прежде, остались динамические перестроения военнослужащих и различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов, слаженность и четкость, которые всегда отличают Президентский полк. Среди традиционных фигур больше всех известен так называемый круг - наиболее зрелищный момент выступления, во время которого военнослужащие производят выстрел холостыми патронами.

При этом в программе 2021 года появились и новые элементы. Это, например, построение в "ромб", где военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", а также фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка". В выступлении кавалерийского почетного эскорта также остались сложнейшие элементы и красивые виды конных эволюций, известные под названиями "карусель", "восьмерка", "мельница" и "свеча".