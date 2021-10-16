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Пандемия COVID-19

В Крыму выявили максимальное количество случаев коронавируса с начала пандемии

Максимальные показатели в регионе ежедневно регистрируют с 3 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Почти 580 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировали в Крыму за сутки, сообщается в субботу на сайте министерства здравоохранения региона. Это максимальное количество с начала пандемии.

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Накануне в регионе также зарегистрировали максимальный суточный прирост - 568 случаев. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай.

"За 15 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 579 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 87 060 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки был протестирован 9 671 человек. Выздоровевших за сутки - 423 человека.

По последним данным, всего с начала пандемии новым коронавирусом в Крыму заразились более 86 тыс. человек. Выздоровели более 73 тыс. человек, умерли около 2,7 тыс. пациентов.

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РоссияКрымПандемия COVID-19
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