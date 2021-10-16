Кабмин выделит около 400 млн на восстановление инфраструктуры "Артека" в Крыму

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Международному детскому центру "Артек" в Крыму почти 400 млн рублей на восстановление инфраструктуры, поврежденной от летних паводков. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Международный детский центр "Артек" в Крыму получит 384,7 млн рублей на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате летних паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, принятое решение позволит частично устранить последствия летних паводков и подготовить "Артек" к новому сезону. На выделенные средства планируется проведение работ на 14 объектах.

В сообщении отмечается, что Минпросвещения России в течение 30 дней заключит все соглашения, проконтролирует использование выделенных средств и предоставит об этом доклад в правительство до 1 февраля 2022 года.