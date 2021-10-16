В Москве опечатали заведение "Чайхона Микс-Макс" из-за нарушений мер профилактики COVID-19

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор опечатал заведение "Чайхона Микс-Макс" на Ленинградском шоссе в Москве из-за нарушений мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщила в субботу ведущий специалист - эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в САО Изабелла Мелконян.

"При проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении заведения "Чайхона Микс-Макс" по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, дом восемь, корпус два сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены грубейшие нарушения мер профилактики COVID-19. В заведении не проводилась дезинфекция помещений и термометрия на входе, сотрудники предприятия не носили маски, не соблюдались требования социального дистанцирования. В связи с выявленными нарушениями заведение опечатано, материалы переданы в суд", - сказала Мелконян.

Она отметила, что по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ заведению грозит штраф до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий в столице", - подчеркнула специалист.