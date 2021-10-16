В Кремле проходит последняя в этом году церемония развода караулов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Последняя в нынешнем году торжественная церемония развода пеших и конных караулов началась в Кремле. Посмотреть на выступление военнослужащих Президентского полка на Соборной площади собрались несколько сотен зрителей.

Церемониал традиционно проходит каждую субботу в теплое время года. Однако в июле его проведение пришлось приостановить на три недели, а сезон 2020 года был полностью пропущен из-за эпидемической обстановки.

Нынешний сезон стал 17-м с тех пор, как появилась современная церемония развода пеших и конных караулов в Кремле. Она воссоздана с учетом вековых воинских традиций и объединила самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием. Среди основных элементов - "квадрат", "диагональ", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест". Наиболее зрелищным остается построение в фигуру "круг", во время которого военнослужащие производят выстрел холостыми патронами. Новинки нынешнего сезона - построение в фигуру "ромб", в котором военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", а также построение в фигуры, названия которых говорят сами за себя, - "торт", "фейерверк", "снежинка". Три четверти участников церемонии - военнослужащие срочной службы.

В программу выступления Кавалерийского почетного эскорта включены также такие сложные и красивые виды построения, как "конная карусель", "восьмерка", "свеча" и "цепочка", и строевые приемы со штатным холодным оружием. В церемонии задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти.

Церемония проходит под музыкальное сопровождение Президентского оркестра, который исполняет старинные марши "Триумф победителей", "Герой", "Кавалерия", марш 92-го пехотного Печорского полка, старинные марши Измайловского и Преображенского полков и другие марши разных авторов. Среди них есть и произведения, написанные дирижером Президентского оркестра Евгением Никитиным, - марш "Верность. Честь. Долг" и "Церемониальный встречный марш".