В Москве выявили свыше 1100 автомобилей, не перерегистрированных после смерти собственника

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники ДПС за девять месяцев текущего года пресекли в Москве передвижение более 1 100 автомобилей, которые не прошли перерегистрацию после смерти собственника. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Госавтоинспекция проводит системную работу по выявлению транспортных средств, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника. К примеру, только в Москве в течение девяти месяцев этого года сотрудниками ДПС пресечено передвижение более тысячи ста таких автомобилей", - сказала она.

По словам Волк, водители-нарушители привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации изъяты для последующей утилизации.

В МВД России напомнили, что после смерти собственника регистрация автомобиля прекращается, пользоваться им можно будет только после оформления права собственности и перерегистрации в подразделении Госавтоинспекции на нового собственника. Для этого необходимо предоставить автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО, оформленный на гражданина, который ставит машину на учет.