Кабмин одобрил выделение средств на выплаты жителям блокадного Ленинграда

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о выделении средств на единовременные выплаты по 50 тыс. рублей жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина по итогам прошедшего 14 октября заседания.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении кабмина. Речь идет о выделении из резервного фонда правительства средств на осуществление в 2021 году единовременной выплаты лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

Как ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, блокадники и защитники города на Неве должны получить эти выплаты к 22 ноября - годовщине запуска ледовой Дороги жизни. По его словам, средства получат более 75 тыс. человек, каждому из них будет перечислено по 50 тыс. рублей. Всего на эти цели направят около 4 млрд рублей.

Указ о единовременной выплате по 50 тыс. рублей гражданам России, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим в РФ, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и на территории Приднестровья, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 17 сентября.

Ледовая трасса через Ладожское озеро, которую ленинградцы назвали Дорогой жизни, была открыта 22 ноября 1941 года.