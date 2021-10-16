{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин одобрил выделение средств на выплаты жителям блокадного Ленинграда

Единовременные выплаты по 50 тыс. рублей получат более 75 тыс. человек

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о выделении средств на единовременные выплаты по 50 тыс. рублей жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина по итогам прошедшего 14 октября заседания.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении кабмина. Речь идет о выделении из резервного фонда правительства средств на осуществление в 2021 году единовременной выплаты лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

Как ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, блокадники и защитники города на Неве должны получить эти выплаты к 22 ноября - годовщине запуска ледовой Дороги жизни. По его словам, средства получат более 75 тыс. человек, каждому из них будет перечислено по 50 тыс. рублей. Всего на эти цели направят около 4 млрд рублей.

Указ о единовременной выплате по 50 тыс. рублей гражданам России, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим в РФ, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и на территории Приднестровья, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 17 сентября.

Ледовая трасса через Ладожское озеро, которую ленинградцы назвали Дорогой жизни, была открыта 22 ноября 1941 года.

Теги
Россия
Минздрав уполномочен утверждать рекомендации по послесменной реабилитации работников
Минздрав также может утверждать форму медзаключений о наличии или отсутствии у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению самоходными машинами
Читать полностью