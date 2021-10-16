Во Владикавказе планируют открыть греческий визовый центр

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Возможность открытия греческого визового центра на территории Владикавказа обсудили в субботу в рамках встречи главы администрации местного самоуправления города Вячеслава Мильдзихова с полномочным министром по торгово-экономическим вопросам посольства Греции в г. Москве Христосом Фармакисом.

"В ходе беседы обсудили ряд вопросов, интересующих обе стороны. Одним из них стала возможность открытия греческого визового центра на территории города", - говорится в сообщении пресс-службы главы Владикавказа.

Отмечается, что на встрече также были затронуты вопросы присвоения статуса городов-побратимов городу Владикавказу и городу Аспропиргосу (Греция).

"Процесс признания двух городов "породненными" был перенесен из-за затянувшейся пандемии. В настоящее время подготавливаются необходимые документы для официальной установки постоянных дружественных связей между двумя городами", - добавили в пресс-службе.