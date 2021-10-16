Учителя из 40 регионов России приняли участие в первом педагогическом диктанте

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Первый Всероссийский педагогический диктант прошел в субботу, в нем приняли участие учителя из 40 регионов. Итоги акции подведут до 21 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда новых форм развития образования.

Диктант прошел на базе методического центра "Россия - Моя история", площадках одноименных мультимедийных исторических парков, а также в тестовом онлайн-режиме.

"Спасибо всем учителям и экспертам, кто выразил желание присоединиться к педагогическому диктанту, - как индивидуально, так и целыми командами. Отрадно видеть, как 7 тыс. педагогов со всей страны загорелись желанием проверить свои знания в творческом испытании акции. Мы приносим свои извинения за возможные сбои онлайн-платформы, которые были связаны с работой хостинга. В некоторых регионах наблюдались проблемы с доступом в моменты пиковой нагрузки на систему", - приводятся в сообщении слова первого замруководителя Фонда новых форм развития образования Александра Тарасова.

Он отметил, что Всероссийский педагогический диктант пройдет и в следующем году, будет принят во внимание онлайн- и офлайн-опыт этого года.

Текст диктанта на тему "Как думают дети" прочитал художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин. Кроме того, текст на заявленную тему стал для российских педагогов поводом для размышлений и поиска решений нескольких нетиповых педагогических задач.

Всего за месяц на участие в диктанте поступило почти 7 тыс. заявок из 40 регионов России, в том числе из крупнейших городов - таких, как Южно-Сахалинск, Сургут, Пятигорск, Ставрополь, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Махачкала, Омск, Пермь, Новосибирск, Томск, Саратов, Самара, Ярославль. Итоговое количество участников и результаты проверки работ будут объявлены до 21 ноября. Все участники получат сертификаты, а победители - именные дипломы.