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Володин сообщил, что более 90% депутатов Госдумы вакцинированы или переболели COVID-19

Председатель Государственной думы уточнил, что по числу вакцинированных и тех, у кого есть антитела, лидируют партии "Единая Россия" и ЛДПР

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более чем 90% депутатов Госдумы имеют антитела от коронавируса - они либо вакцинировались, либо переболели COVID-19. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в интервью программе "Вести недели" на канале "Россия-1".

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По его словам, "на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела".

Володин уточнил, что по числу вакцинированных и тех, у кого есть антитела, лидируют разные партии. "У нас представлены лидеры по вакцинации сегодня и по наличию антител. "Единая Россия" и ЛДПР, - сказал политик. - Непривитых в этих двух фракциях всего по 5% депутатов".

"После них следующее место занимает "Справедливая Россия - За правду", - продолжил Володин, уточнив, что там не привились 10% депутатов. В КПРФ не вакцинировались 18%. "И лидеры по непривитым - фракция "Новые люди", это новая фракция, которая была избрана впервые в парламент, 30%", - заключил спикер, выразив надежду на то, что "новые молодые депутаты с пониманием" отнесутся к этому вопросу и вакцинируются.

В четверг Володин в начале заседания Госдумы сообщил, что 12 депутатов на данный момент заразились коронавирусом.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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