Володин сообщил, что более 90% депутатов Госдумы вакцинированы или переболели COVID-19

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более чем 90% депутатов Госдумы имеют антитела от коронавируса - они либо вакцинировались, либо переболели COVID-19. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в интервью программе "Вести недели" на канале " Россия-1 ".

По его словам, "на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела".

Володин уточнил, что по числу вакцинированных и тех, у кого есть антитела, лидируют разные партии. "У нас представлены лидеры по вакцинации сегодня и по наличию антител. "Единая Россия" и ЛДПР, - сказал политик. - Непривитых в этих двух фракциях всего по 5% депутатов".

"После них следующее место занимает "Справедливая Россия - За правду", - продолжил Володин, уточнив, что там не привились 10% депутатов. В КПРФ не вакцинировались 18%. "И лидеры по непривитым - фракция "Новые люди", это новая фракция, которая была избрана впервые в парламент, 30%", - заключил спикер, выразив надежду на то, что "новые молодые депутаты с пониманием" отнесутся к этому вопросу и вакцинируются.

В четверг Володин в начале заседания Госдумы сообщил, что 12 депутатов на данный момент заразились коронавирусом.