Губернатор Нижегородской области поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусами

ТАСС, 16 октября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде. Всего в результате аварии травмы получили 18 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в субботу.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание помощи пострадавшим в крупном ДТП в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, в результате ДТП с участием двух автобусов и "Газели" на ул. Мирошникова в Нижнем Новгороде пострадало 18 человек. Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу им. Н. А. Семашко. Несовершеннолетние в ДТП не пострадали, погибших нет", - говорится в сообщении.

Столкновение грузовика и двух автобусов произошло днем в субботу по улице Мирошникова в районе дома № 7 в Московском районе. Предварительно, автомобиль ГАЗ, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который далее врезался в автобус ПАЗ. Прокуратура по данному факту проводит проверку.