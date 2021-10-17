"Петергоф" завершит сезон фонтанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" завершит 17 октября сезон работы своих знаменитых фонтанов. В 2021 году сезон продлился шесть месяцев, вернувшись таким образом к традиционным показателям (годом ранее из-за пандемии его длительность составила три месяца).

"Фонтаны отключат в 19:00 мск. В связи с коронавирусными ограничениями мы не проводим никаких специальных мероприятий", - рассказали ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

Летний сезон в музее-заповеднике открылся 24 апреля, когда петергофские фонтаны начали работать в полную силу. В 2021 году он прошел под знаком двух больших юбилеев - 300-летия водоподводящей системы фонтанов и 300-летия петергофских вольеров.

В начале августа Петергоф объявил об отмене осеннего праздника фонтанов из-за эпидемиологической ситуации. Праздник традиционно проходит в сентябре, на красочное шоу в парке на берегу Финского залива обычно приезжает посмотреть большое количество зрителей.

"Петергоф" - одна из самых популярных достопримечательностей России. По данным, предоставленным пресс-службой, с начала года музей-заповедник посетили около 3,2 млн человек. Это более чем в два раза превышает показатель за весь 2020 год (тогда в Петергофе побывали в общей сложности около 1,5 млн посетителей). В допандемийном 2019 году музей-заповедник принял рекордные 6,3 млн человек.

Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. Петергофские фонтаны создали по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром Великим, и в наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.