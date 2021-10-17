В парламент Ирака избрана женщина, которая умерла от коронавируса почти два месяца назад

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Жительница Багдада Ансам Мануэль была избрана в парламент Ирака по итогам выборов несмотря на то, что она умерла от осложнений после заражения новым коронавирусом почти за два месяца до голосования. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya‎.

Ансам Мануэль баллотировалась на парламентских выборах в качестве независимого кандидата от столичного округа и получила поддержку около 2 400 избирателей. Однако, как стало известно, еще летом она заразилась новым коронавирусом, больше месяца провела в больнице и умерла в конце августа. Факт появления "мертвых душ" вызвал острую критику общественности, которая обвинила иракские власти в фальсификации выборов, однако семья погибшей поспешила разъяснить произошедшее.

На странице в Facebook близкие Ансам опубликовали заявление, в котором говорилось, что молодая женщина баллотировалась самостоятельно, долго боролась с болезнью, но проиграла. На выборах ее друзья и сторонники голосовали за нее "в знак памяти, признательности и уважения к этой так рано ушедшей молодой женщине". Так как имя Ансам по техническим причинам не успели исключить из бюллетеней, многие отдали за нее свои голоса, не зная о случившемся с кандидатом.

Как отмечается, с юридической точки зрения ее место в парламенте займет следующий по количеству набранных голосов кандидат. По данным Высшей избирательной комиссии, в Багдаде на выборах 10 октября зафиксирована самая низкая явка избирателей - чуть более 30%. На минувшей неделе секретариат правительства объявил, что по итогам выборов в парламент прошли 97 женщин.

Тем временем в субботу вечером иракский избирком сообщил о завершении ручного пересчета части голосов, и результаты, по словам его представителей, не сильно расходятся с электронными, а значит, фактически не повлияют на окончательные итоги выборов.

Выборы в парламент Ирака должны были состояться в 2022 году, но были проведены досрочно после массовых антиправительственных выступлений в конце 2019 года против коррупции, произвола чиновников и бедности. По итогам голосования многие наблюдатели заявили о подтасовках и фальсификациях реальных данных о ходе и итогах выборов, а некоторые проигравшие партии вообще отказались признать итоги голосования.